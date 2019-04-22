Компанія ІНКЕРМАН презентувала нову колекцію вин PRIMA MARIA

Оновлення Класичної колекції

Упродовж більш ніж півстоліття Класична колекція вин INKERMAN була однією з найвідоміших ліній українських вин. Ці напої користуються як прихильністю українських споживачів, так і відзначені численними нагородами міжнародних дегустаційних конкурсів.

Черговою перлиною Класичної колекції стала новинка – витончене рожеве вино «Троянді Інкерман», що виготовлене з червоного сорту винограду Піно Меньє (Pinot Meunier), переробленого за технологією для білих сортів. Аромат червоних ягід цього вина розкривається полуничними та смородиновими тонами з нотками рожевого грейпфрута. Компанія вважає, що «Троянді Інкерман» стане одним з хітів теплого.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

2. Вихід нової лінійки вишуканих арт-вин Prima Maria Inkerman

Також було оголошено вихід нової лінійки арт-вин Prima Maria Inkerman. На створення цієї колекції майстрів-виноробів надихнули твори одного з найвідоміших українських художників у світі – Марії Примаченко. Її твори є є ємним елементом українського культурного коду. Перед її талантом схилявся Пабло Пікасо та Марк Шагал. У всьому світі її картини є візуальною візитівкою України. Віднині вони прикрашатимуть вишукані українськи вина, що також гідно представляти Україну світові.

Казкові звірі Марії Приймаченко тепер живуть на етикетках сухих вин з винограду сортів «Шардоне», «Сапераві» та «Каберне», напівсухого «Рислінгу», напівсолодких «Мускату» та «Бастардо». Витончені ароматні вина не тільки задовільнять своєю якістю вимогливих гурманів, але й надихатимуть на творчість, створюватимуть неповторну арт-атмосферу, стануть благородним доповненням арт-подій та дипломатичних прийомів.

Компанія ІНКЕРМАН УКРАЇНА використовує у виробництві виноград найкращих теруарів України та забезпечує неперервність традицій високого мистецтва українського виноробства.