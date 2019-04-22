У Раді зареєстрували постанову про недовіру Луценка

Нардеп «Батьківщини» Ігор Луценко подав проект постанови про недовіру генпрокурору Юрію Луценку. Про це він заявив у понеділок, 22 квітня, на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради під головуванням спікера Андрія Парубія.

«Мною сьогодні подано проект постанови про недовіру Юрію Віталійовичу Луценку, генпрокурору. Потрібно 150 підписів, щоб її було включено до порядку денного. Прошу всіх колег підтримати. Це наш борг перед Небесною сотнею, перед зобов’язанням захистити оборонку від корупції. 150 підписів, думаю, зберемо в найближчі дні», — сказав Луценко

Відзначимо, що таким же чином був у свій час відправлений у відставку генпрокурор часів Віктора Януковича Віктор Пшонка: нардепи тоді проголосували за проект постанови про недовіру йому.

Сьогодні ж повідомлялося, що Генеральна прокуратура почала викликати високопоставлених чиновників режиму Порошенко на допит.

Почалися наймасштабніші законні переслідування високопоставлених осіб в історії України.

Представників режиму Порошенко офіційно почали викликати на допити.

Кум Порошенко і поки чинний Генеральний Прокурор Юрій Луценко не в силі чинити опір.

Ось вам і новий Президент! Зеленський обіцяв, що кожен злодій буде сидіти у в’язниці, Зеленський почав виконувати обіцянки.

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова і екс-керівницю Нацбанку, кума Петра Порошенка Валерію Гонтареву.

Раніше у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були укладені незаконно, а доказів злочинів, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Кожного з них викликають «в якості підозрюваного».

У документах вказано номер кримінального провадження, в яких фігурують представники президентського оточення.

Мова йде про справу олігарха Сергія Курченко, підозрюваного у масштабних розкраданнях.

Підозра Гонтарєвої стосується розкрадання та сприяння злочинцям, Филатовуи Ложкіну – легалізації незаконних доходів і сприяння.

Всіх трьох викликають на 23 і 25 квітня.

На документах вказано, що вони були підписані 18 квітня.

На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні порядку для екс-міністра екології Миколи Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценко.