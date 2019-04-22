Уряд має піти у відставку, — Тимошенко

Юлія Тимошенко закликала парламент не перетворюватися в гієн, а дозволити новому президенту призначити всіх силовиків.

Про це вона сказала на Погоджувальній раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕМАЄ.

Тимошенко закликала допомогти новому президенту і не заважати.

Також вона висловила впевненість, що уряд має піти у відставку.

«Давши 73%, український народ визнав, що все, що робилося протягом 5 років, робилося проти них… Ті 25%, які віддали свої голоси за Порошенка, це не тому що вони підтримують чинного президента, а тому що у них спрацював страх зійти з курсу інтеграції на Захід і страх перед агресором», — заявила Тимошенко.