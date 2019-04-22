ОРЛО передали Україні 60 засуджених українців, — Людмила Денісова. ФОТО

22 квітня, за словами українського омбудсмена Людмили Денисової, завдяки проведеним перемовинам відбулася передача 60 громадян України, що відбували покарання за скоєнні злочини на окупованій території. повідомляє Zrada.today.

“Зараз у містечку Щастя завдяки проведеним перемовинам нам передали 60 громадян України, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини”, – пише своїй сторінці Facebook Людмила Денисова.