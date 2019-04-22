Турція буде співпрацювати з Росією не дивлячись на заборони США та ЄС

У випадку, коли США виключать Туреччину з міжнародної групи, яка будує винищувач п’ятого покоління F-35, турецька сторона збирається купити російські технології й в цій сфері, повідомляє УНІАН.

Про це говорять турецькі чиновники системи оборони: «Ми не можемо собі дозволити залишити F-35 без заміщення», – сказав Business Insider неназваний турецький військовий офіцер.

Він відмовився говорити про можливий вибір для такого заміщення, пояснивши, що це вимагає «технологічного, економічного і політичного обговорення».