У Росії вводиться нова схема місцевого самоврядування

Рада Федерації ухвалила закон про нову схему територіальної організації місцевого самоврядування в Росії, передає кореспондент «Росбалта».

Законом передбачається введення нового виду муніципального освіти муніципального округу. У зв’язку з цим уточнюються критерії, яким повинні відповідати міські округи. Зокрема, обговорюється, що не менш двох третин населення міського округу повинні проживати в містах та (або) інших міських населених пунктах, а щільність населення на території міського округу має у п’ять і більше разів перевищувати середню щільність населення в РФ.

Новим законом також закріплюється норма про створення територіальних органів місцевої адміністрації в населених пунктах муніципального округу.

Передбачається перехідний період для вступу закону в силу — до 1 січня 2025 року, що дозволить плавно перейти на нову схему територіальної організації, зазначили в раді федерації. Сенатори вважають, що новий закон поліпшить фінансове становище муніципальних утворень і населених пунктів.