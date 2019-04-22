Білоруський НПЗ пов’язав поломку обладнання з якістю російської нафти

На Мозирському НПЗ, одному з двох найбільших нафтопереробних держпідприємств Білорусії, вийшло з ладу дороге устаткування.Керівництво заводу зв’язало поломку з якістю російської нафти, передає БелТА з посиланням на представника НПЗ.

«Протягом останніх кількох днів Мозирський НПЗ переробляє нафту сорту Urals з високим вмістом хлорорганіки, що володіє підвищеною корозійною активністю. Погана якість сировини, що переробляється позначилося на роботі обладнання», – розповіло джерело білоруського агентства на підприємстві. Зокрема, спецкомісія виявила ознаки корозійного руйнування теплообмінних трубок, які були демонтовані і зараз знаходяться в ремонті.

У п’ятницю, 19 квітня, білоруський концерн «Белнефтехим» заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по ділянці магістрального нафтопроводу ВАТ «Гомельтранснафта Дружба». За даними білоруської компанії, по нафтопроводу з Росії надійшла нафту з вмістом хлорорганічних сполук. Окремі проби показували перевищення допустимої норми цих речовин в 100 разів. Небезпека хлорорганічних сполук – в їх високої корозійної агресивності.

Білоруський концерн тимчасово обмежив експортні постачання російських нафтопродуктів і зажадав з російської «Транснафти» компенсацію. Російська сторона визнала факт постачання неякісної нафти в Білорусію. Міненерго прокоментувало ситуацію так: погіршення якості нафти носить технічний характер і не пов’язане з питаннями взаємовідносин двох країн.

Білоруські переробники можуть понести втрати через проведеного в Росії податкового маневру. Він передбачає поетапне зниження експортного мита на нафту до нуля до 2024 р. і паралельне підвищення податку на видобуток корисних копалин. Росія постачає нафту в Білорусь та інші країни ЄАЕС без мита за внутрішніми цінами. Для Мінська російський маневр призведе до зростання ціни на російську нафту, яка переробляється на НПЗ країни. З-за маневру Білорусія втратила за останні три роки майже $4,5 млрд, а до 2025 р. недорахується ще $10,6 млрд, говорив Лукашенко.