Хвиля мінувань в Україні: у Харкові та Одесі евакуюють лікарні і ТЦ

У Харкові невідомі повідомили про мінування Південного залізничного вокзалу, гіпермаркету і трьох великих підприємств. За словами очевидців, силовики виводять людей з території Турбоатома, Харківського тракторного заводу і Електроважмашу, а також з торгово-розважального комплексу Україна.

В Одесі вибухівку шукали в будівлі Одеського обласного медичного центру. З лікарні евакуювали 410 осіб. Вибухотехніки перевірили всі будівлі, а також прилеглу територію, але вибухових пристроїв та речовин не виявили.