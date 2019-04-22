Якщо не будуть покарані особливо одіозні, що стали символами розколу і злодійства, то Зеленського знесуть.

Без ейфорії… Ранок нового дня. А тому за своєю невикорінну звичкою «трохи свербіти»… вже дозволю собі невеликий відро крижаної води для переможців.

Поки у них ейфорія, мимишечки, обнимушечки, телефонні дзвінки від Трампа, що формуються приймальні з майбутніх корисних ідіотів і стрімко зростаюче самолюбство. Коротше, поки ще вуха — це вуха)…

Не можна грати в те, у що категорично не можна грати. Збірний і приголомшливий «кандидат Зеленський» — це був, перш за все, протест країни. Супер/протест. Добре структурований і продуманий. Яскраво виражений і всеосяжний.

Протест проти всієї цієї затхлої атмосфери «російського світу», яким сильно насправді хворів Петро Олексійович Порошенко і його голимые царедворці…

Зеленський реально об’єднав подібним протестом країну (просто подивіться на карту голосування на сайті ЦВК).

Саме об’єднав і дав надію на що/то нове. Щоб зараз не розповідали кишенькові соціологи та інші дослідники політ-карт Таро…

А тому категорично не можна загравати з… минулим. Ось ні в якому вигляді не можна.

Ні обіцяти що-то, ні поблажливо говорити «домовимося», ні перегортати сторінку «внутрішньої війни», ні посміхатися добродушно так нічого і не зрозуміла чернушникам (послухайте тільки їх тривале гімн ненависті)…

Тому що це була не війна суспільства, але війна, навмисне розв’язана групою президентських неадекватний.

Не можна гарантувати Порошенко (тим більше якісь посади). Взагалі не можна.

Це точно буде НЕ об’єднання країни, а її роз’єднання, обман, блискавичне розчарування і навіть приниження…

Країна насправді висловилася конкретно по ряду ключових пунктів. Написала їх яскраво-червоними літерами. Не помітити те, що вистраждала країна просто не можливо. Так ось…

Їй більше не потрібен фальшивий пафос… Їй не потрібні чорні технології Порошенко (і вона чекає покарань за всю цю цькування країни)… Їй не потрібна команда вчорашніх злодіїв в нових шатах на нових посадах… Їй не потрібен черговий забіг на той же коло обману…

Тому алгоритм має бути вкрай простим. Люстрационным. Увольнительным.

І обов’язково з конкретними юридичними наслідками для найбільш одіозних. Інакше все дуже швидко закінчиться фатально.

Якщо не будуть покарані особливо одіозні, що стали символами розколу і злодійства, то Зеленського знесуть.

З не меншою ненавистю. І з не меншою швидкістю. Тому що пари обов’язково треба спускати…

І так, я вже прекрасно розумію, що Зеленський НЕ отримає ніяких уроків з повчальною «історії Порошенко» в повному обсязі.

Тому що занадто тріумфально переміг. З приголомшливим відсотком. Це і добре, і погано.

Добре, тому що наочно показало ціну нашого п’ятирічного минулого. Погано, тому що ейфорія заважає тверезо дивитися на навколишній світ…