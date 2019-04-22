«Не подобається мова – чемодан, вокзал, сам знаєш куди!»: Ляшко жорстко відповів Вілкулу

Під час погоджувальної ради Верховної Ради відбулася словесна перепалка між депутатом фракції «Опозиційний блок» Олександром Вілкулом та лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

Під час свого виступу Вілкул виступивши проти прийняття закону про функціонування української мови як державної. «Невже ви не розумієте, що мовний закон, який заблокував роботу Заради, розколює суспільство?» – звернувся він до спікера парламенту Андрея Парубія.

У свою чергу Парубій підкреслив, що закон про мову не розколює суспільство, тому що більшість українців підтримують функціонування української мови як єдиної державної.

Після цього на слова Вілкула відреагував Ляшко: «Вілкул, якщо тобі не подобається розмовляти українською мовою, то валіза, вокзал – сам знаєш куди!».

«Досить розколювати Україну по мові. Ніхто нікому не заважає говорити тією мовою, якою хоче. Не відволікайте людей на другорядні питання. Немає чого сказати – ви говорите про мову. Будь-який чиновник, президент, депутат, будь-хто винен знаті, любити найкращу українську мову. Вам заважає мова? Ви мені заважаєте. І українцям заважаєте», – звернувся Ляшко до Вілкула.