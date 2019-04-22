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Політолог прогнозує зміну риторики Зеленського

22.04.2019

Відомий політолог Олександр Дудчак вважає, що після президентських виборів риторика майбутнього президента України Володимира Зеленського зміниться і стане більш м’якою.

Політолог вважає, що вже зовсім скоро Зеленський почне критикувати Петра Порошенка і велику увагу приділить боротьбі з корупцією. Втім, Дудчак підкреслив, що, незважаючи на заяви щодо ситуації на Донбасі, Зеленський не змінить лінію, яку поки що діюча влада проводила відносно цього регіону. На думку Дудчака, риторика майбутнього президента стане м’якою, він займеться об’єднанням України, і буде робити заяви, які будуть кардинально відрізнятися від заяв Петра Порошенка.

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