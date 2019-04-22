Закордон нам допоможе: Порошенко заручився підтримкою за межами України, але всередині країни його чекав провал

Результати президентських виборів свідчить про те, що Петро Порошенко зазнав повний провал в Україні, незважаючи на те, що на виборчих дільницях за кордоном українці його підтримали.

За кордоном працював 101 виборчу дільницю, і Центральна виборча комісія раніше заявила про те, що за межами держави Петро Порошенко набрав 54% голосів. Поки ще чинний глава держави здобув перемогу в 45 країнах. При цьому опонента Порошенко Володимира Зеленського підтримали тільки в 24 країнах, і він набрав 44% голосів виборців. Втім, результати виборів за кордоном ніяк не вплинули на підсумки.

Справа в тому, що за кордоном проголосували всього лише кілька десятків тисяч виборців, і навіть якщо б вони всі підтримали Порошенко, за підсумками виборів він точно також зазнав поразки. Виявилося, що найвища підтримка у Порошенка була в Італії, де за нього проголосували 62% виборців.

А ось на виборчих дільницях на Кубі абсолютним лідером став Володимир Зеленський, за якого проголосувало 84% виборців. Порошенко може заспокоїтися лише тим, що його підтримали вчені, які зараз перебувають в Антарктиці на станції «Академік Вернадський». Чинного президента підтримали 8 науковців, четверо проголосували за Зеленського.