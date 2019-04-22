У штабі Зеленського розраховують на його візит до Польщі в найближчому майбутньому

Напередодні президент Польщі привітав Зеленського з перемогою і запросив у країну

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського розраховують, що в найближчому майбутньому він зможе відвідати з візитом Польщу. Про це сказав на брифінгу політичний консультант «Команди Зеленського» Дмитро Разумков.

Таким чином Разумков прокоментував запрошення президента Польщі, яку він висловив у ході нічного привітання Зеленському.

«Я, на жаль, не був присутній при розмові президентів, і ми дуже вдячні за запрошення пана Дуди, але сьогодні говорити про те, коли відбудеться цей візит – поки я не зможу відповісти конкретно на це питання. Я сподіваюся, що це відбудеться в найближчому майбутньому, і наші взаємини з Польщею будуть розвиватися в конструктивному і взаємовигідному напрямку», — сказав представник штабу Зеленського.

Він також висловив упевненість, що відносини України з країнами Європи будуть і далі поліпшуватися.

«На сьогоднішній момент в України і більшої частини європейських держав досить теплі дружні партнерські взаємини, і я впевнений, що якщо ця ситуація буде змінюватися, то тільки в кращу сторону», — зазначив Разумков.