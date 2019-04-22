На якій мові Володимир Зеленський спілкується з родиною?

Дружина Володимира Зеленського дала велике інтерв’ю для видання ВВС. Під час розмови Олена Зеленська розповіла, що її чоловік доволі непогано володіє українською мовою, проте, коли хвилюється, йому складно розмовляти на ній, повідомляє Zrada.today.

“Звичайно, ми знаємо українську мову та вільно нею спілкуємось. Але одна справа, коли ти це робиш у звичайній обстановці, швидко знаходиш слова і все добре. Останнім часом він постійно в стресі, постійно під напругою та психологічним тиском. Тому важко”, – розповідає дружина шоумена