Заступник голови ВР Оксана Сироїд анонсувала внесення закону щодо механізм імпічменту президенту на розгляд парламенту.

Чимало кандидатів у президенти дали обіцянку ухвалити закон про імпічмент глави держави або закріпити це в Конституції.

Раніше голова Верховної ради Андрій Парубій прогнозував, коли може бути визначена ймовірна дата розгляду у парламенті законопроекту про імпічмент президенту.

Нагадаємо, зареєстровано п’ять законопроектів про імпічмент.

Під час передвиборчих перегонів Володимир Зеленський пообіцяв, що подасть у Верховну раду законопроекти про імпічмент президента та скасування депутатської недоторканності.