Заступник голови ВР Оксана Сироїд анонсувала внесення закону щодо механізм імпічменту президенту на розгляд парламенту.
Чимало кандидатів у президенти дали обіцянку ухвалити закон про імпічмент глави держави або закріпити це в Конституції.
Раніше голова Верховної ради Андрій Парубій прогнозував, коли може бути визначена ймовірна дата розгляду у парламенті законопроекту про імпічмент президенту.
Нагадаємо, зареєстровано п’ять законопроектів про імпічмент.
Під час передвиборчих перегонів Володимир Зеленський пообіцяв, що подасть у Верховну раду законопроекти про імпічмент президента та скасування депутатської недоторканності.