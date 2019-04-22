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На Чернігівщині рятувальники намагаються ліквідувати лісову пожежу. Фоторепортаж

22.04.2019

На Чернігівщині рятувальники намагаються ліквідувати лісову пожежу. Наразі, пожежу локалізовано вже на площі 15 га.. Гасіння продовжується, повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу ДСНС.

“22 квітня о 13:00 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу самосійних хвойних насаджень біля с. Андріївка Чернігівського району.

До гасіння пожежі залучено 39 чоловіки та 8 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС України 35 чоловік особового складу, та 7 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено пожежний літак АН-32П та вертоліт МІ-8 ДСНС України.”

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