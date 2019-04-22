Зеленський не бачить сенсу в участі Медведчука в переговорному процесі з Росією

Спікер виборчого штабу новообраного глави української держави Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що «Зе!Команда» і, зокрема, її лідер не бачать ніякого сенсу в участі голови політичної ради фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука в переговорному процесі з Російською Федерацією.

За його словами, така діяльність вищевказаного опозиціонера вже давно не приносить ніяких плодів.

«Його туди делегував не Володимир Зеленський, а Петро Порошенко. Якщо я не помиляюся, Віктор Медведчук, в першу чергу, повинен був відповідати за повернення полонених і заручників, які знаходяться як на тимчасово окупованій території, так і в Російській Федерації. По-моєму, останній серйозний обмін відбувався 25 грудня 2017 року. Тому мені здається, що це формат взаємодії не дуже ефективний», — говорить Дмитро Разумков.