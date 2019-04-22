Порошенко у прискорені терміни намагається прийняти низку законів

Поки ще чинний гарант української Конституції Петро Порошенко в останні дні свого президентства намагається прийняти максимальну кількість законів, які в подальшому ускладнять роботу новообраному главі української держави Володимиру Зеленському.

Зокрема, він ініціював негайне ухвалення закону, який зміцнить позиції Верховної Ради України.

«У період передачі влади важливу роль повинна виконати Верховна Рада, і тому президент України Петро Порошенко закликає парламент підтримати запропоновану спікером парламенту Андрієм Парубієм і главою Місії Європарламенту щодо реформування Верховної Ради Петом Коксом реформу, спрямовану на зміцнення ролі Верховної Ради», — говорить представник президента в парламенті Ірина Луценко.

Крім того, Петро Порошенко нарешті зважився взятися за виконання давно українському народові обіцянок. Так, чинний гарант закликав Верховну Раду України ухвалити «мовний закон». Він зазначив, що цей документ буде підписаний без зволікань.