«Вже три роки ми туди не їздили», — пояснила дружина шоумена і кандидата в президенти

Дружина кандидата в президенти Олена Зеленська розповіла про віллі в Італії, наявність якої раніше приписували сім’ї шоумена.

В інтерв’ю BBC, ймовірно, майбутня перша леді розповіла, що сім’я відпочивала на віллі неодноразово.

«Я не знаю, це наша вілла чи ні, кілька разів ми там відпочивали. Спочатку ми її орендували, потім якимось чином компанія придбала, але з того часу ми там вже не було. Вже три роки ми туди не їздили», — пояснила Олена Зеленська.

Раніше журналісти програми «Слідство.Інфо» з’ясували, що Зеленський має віллу на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Вілла нібито налічує 15 кімнат і була придбана в 2017 році майже за 4 млн євро. Пізніше сам Зеленський зазначив, що вілла йому потрібна для проведення кінозйомок.

Нагадаємо, за даними екзитполів і попередньою інформацією ЦВК, Володимир Зеленський перемагає у другому турі президентських виборів.