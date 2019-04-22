У Росії відреагували на оголошену Зеленським інформаційну війну

Перемігший на президентських виборах 21 квітня Володимир Зеленський на першому брифінгу після оголошення результатів екзит-полу вже анонсував інформаційну війну у значенні пропагандистської війни проти ворога. Ця його заява знайшла оцінку у країні-агресорі.

«Просто в силу того, що Зеленський — політик іншого покоління, стилістично відрізняється від покоління Порошенка. І у нього є команда креативників, кавеенщиків, які дійсно в змозі виробляти більше цікавий продукт. Це буде серйозним викликом, в тому числі і внутрішньополітичним, для Росії: прихід до влади в сусідній країні політика нового покоління буде впливати і на атмосферу всередині Росії», — цитує видання Євгена Мінченка, президента комунікаційного холдингу «Мінченко консалтинг».

Нагадаємо, за підсумками підрахунку Центрвиборчкому 98.75% голосів виборців, 73.18% проголосували за Володимира Зеленського та 24.49% віддали голоси Петру Порошенку.