Порошенко п’ять років патологічно брехав, — політолог

Порошенко п’ять років патологічно брехав, доки врешті не обнуливши цінність президентського слова.

«Десь усередині його каденції люди перестали вірити остаточно, а сам він не звернув на це уваги. Це була перша помилка. Друга – постійні корупційні скандали, на які Порошенко ніяк не реагував. А третя й найбільша – тупа агресивна пропаганда», — зазначив політолог.

На його думку, армія порохоботів трубіла в усі труби, що найголовніша людина в країні – Петро Порошенко. Так вони сподівалися прив’язана зв’язати до Порошенка всі позитивні речі, які відбувалися. Альо це була палиця з двома кінцями, бо увесь негатив так само лягав винятково на його образ. Зверніть увагу, ми три роки живемо з одним прем’єр-міністром. Дуже поганим прем’єр-міністром. Але фактично ніхто в країні не має до нього претензій. Чому? Бо «головний» – Порошенко.

У такій ситуації навіть правильні речі, які казав Порошенко, навіть його реальні позитивні справи суспільство сприймало із сумнівом. Відповідно, народ почав шукати іншого кандидата. Цим кандатом нічого Зеленський.