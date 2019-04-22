Законопроекты о неприкосновенности депутатов и языке могут стать причиной популизма, – Б. Береза

Законопроекты о языке и о снятии неприкосновенности с депутатов могут внести на рассмотрение в парламент, но, скорее всего, не примут, отметил в комментарии изданию “ГОРДОН” внефракционный народный депутата Борислав Береза.

По-мнению, политика, эти законы станут причиной популизма и хорошим рычагом для манипуляции населением Украины. Это уже не первый случай, когда подобные законопроекты использовали, как технологии для привлечения электората.

“Язык, веру и снятие неприкосновенности долгое время использовали как технологии для привлечения электората. Если закон о языке не успеют принять сейчас, то, скорее всего, его будут использовать на предстоящих парламентских выборах. Законопроект могут отправить на доработку, чтобы к нему вернуться осенью и таким образом собрать вокруг себя электорат, обещая, если мы выиграем выборы, точно его примем. Самое интересное, партии, которые не проголосуют, потому будут рассказывать: мы убрали мерзавцев, очистились и теперь точно все сделаем. То есть технологии не поменяются”, – заявил нардеп.

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Также, по его мнению, не проголосуют депутаты и за снятие неприкосновенности.

“Законопроект о снятии неприкосновенности на волне популизма могут внести в парламент, устроить вокруг него танцы с бубном и красивые песнопения, но я не очень верю, что его примут. Моя позиция: снимать неприкосновенность с парламента в украинских реалиях нельзя, потому что это может привести к авторитаризму в стране. Веницианская комиссия заявила, что в странах с молодой демократией, к которым относится и Украина, снятие депутатской неприкосновенности может привести к усечению демократических институций”, – сказал Береза.

Он подчеркнул, что сейчас важнее не отменить неприкосновенность, а ускорить процедуру ее снятия.

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“Наши европейские партнеры выступают за ограничение депутатского иммунитета, но не за его снятие. Следует просто ускорить процедуру. Для этого нужно внести изменения в регламент ВР. Это не так тяжело, и нынешний состав парламента может все сделать. Однако я сомневаюсь, что голоса появятся. У нас не так много людей, которые идут в политику заниматься политикой. Я таких насчитал только около полусотни. Остальные занимаются либо личным обогащением, либо защитой своего бизнеса от давления государства”, – подчеркнул Береза.