У Стамбулі обвалився житловий будинок

Обрушився 4-поверховий будинок.



У стамбульському районі Кягытхане внаслідок зсуву обвалилася чотириповерховий житловий будинок.

Внаслідок зсуву обвалилася несуча стіна будинку, який знаходиться в стані будівництва. Як наслідок, сусідній будинок також виявився під загрозою, його жителів евакуювали.

“Сьогодні о 14.15 в результаті обвалу несучої стіни обрушився 4-поверховий будинок в районі Кягытхане. Вранці мешканці будинку були евакуйовані, також були вжиті заходи безпеки в районі. Постраждалих немає”, – повідомили в офісі губернатора Стамбула.

Жителі ще десяти будинків у безпосередній близькості від зруйнованої будівлі евакуйовані. Цим будівлям також загрожує обвал. Евакуювали жителів та інших будівель, розташованих неподалік.