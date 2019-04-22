Інавгурація Зеленського: названа імовірна дата

Інавгурацію нового президента України Володимира Зеленського планують призначити на вівторок, 28 травня.

Саме цю дату в команді Зеленського розглядають як орієнтовною. У будь-якому випадку інавгурація відбудеться тільки в наступному місяці, так як Центрвиборчком поки ще не оголосив офіційні результати виборів.

Поки що немає ясності, чи зможе новий президент, заступивши на пост 28 травня, розпустити Верховну Раду. Зараз юристи схиляються до того, що 27 травня — останній день, коли ще можна розпустити парламент. Але, за інформацією РБК-Україна, є й інша трактування законодавства. Вона говорить, що повноваження чинного парламенту закінчаться 16 грудня 2019 року. Таким чином, розпустити Раду можна буде до 16 червня.

За законом, інавгурація має відбутися протягом 30 днів з моменту оголошення результатів виборів. У Центральній виборчій комісії кажуть, що орієнтовно офіційна церемонія оголошення переможця виборів відбудеться 30 квітня.