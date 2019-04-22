Геращенко попросила підтримати команду Зеленського в Раді

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликала парламентаріїв підтримати команду лідера президентської гонки Володимира Зеленського намір скасувати недоторканність і проголосувати за це в четвер.

Про це Геращенко заявила під час Погоджувальної ради.

За її словами, необхідно підтримати команду новообраного президента Володимира Зеленського, проголосувавши за її пропозицію про зняття недоторканності з народних депутатів.

При цьому вона підкреслила, що відповідний законопроект вже має висновок Конституційного Суду.

Також на погоджувальній раді Геращенко похвалила команду Зеленського за підтримку Мінських угод.

«Ще не минуло й 24 годин після виборів, а ми чуємо, що президент не відповідає за тарифи і підтримує Мінські угоди. Це похвально», — заявила вона.

Як відомо, команда Володимира Зеленського заявляла, що першими законами, які запропонує їх кандидат, будуть закони про імпічмент президента і про зняття депутатської недоторканності.