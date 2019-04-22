Названо найбільш сприятливий час для тренувань

Ізраїльські й американські вчені вивчили зв’язок між часом доби і продуктивністю вправ у мишей.

«Добре відомо, що майже кожен аспект нашої фізіології і метаболізму диктується циркадными ритмами. Вони домінують у всьому, що ми робимо, причому це вірно не тільки для людей, але і для кожного організму, чутливого до світла. У своєму дослідженні ми вирішили з’ясувати, чи існує зв’язок між часом доби і фізичним навантаженням», — розповів старший автор одного з досліджень Гед Ашер з Відділення біомолекулярних наук Інституту науки ім. Вейцмана.

Оскільки миші ведуть нічний спосіб життя, вчені спочатку перевели їх на час людини, розрізняючи активну фазу і фазу спокою гризунів, а не використовуючи стандартні людські годинник. Група Ашера почала з того, що поміщала мишей на бігові доріжки в різний час доби протягом їх активної фази. Вони перевіряли працездатність мишей при різних інтенсивностях і режимах вправ і виявили, що загальна продуктивність вправ значно краще (в середньому близько 50% і більше в деяких звітах) у вечірній для миші час (ближче до кінця їх активного часу) в порівнянні з ранковими годинами.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Фахівці також вивчили 12 чоловік і виявили аналогічні ефекти. Загалом люди В дослідженні мали більш низьке споживання кисню під час фізичних вправ ввечері в порівнянні з ранком, що може вважатися кращою ефективністю тренувань.

Як відзначають фахівці, люди мають більше варіацій у своїх хронотипах, ніж миші, що живуть в лабораторії. Тому графік тренувань потрібно складати індивідуально, враховуючи всі нові дані про користь вечірніх тренувань.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», швидкість витрати калорій вперше пов’язали з часом доби.

За матеріалами Naked-science

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