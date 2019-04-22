Президент Молдови Додон сподівається на зустріч із Зеленським

Він привітав Зеленського з перемогою на виборах і побажав великих успіхів і удачі в реалізації поставлених цілей»

«Шановний пане Зеленський, прийміть мої найщиріші вітання з нагоди Вашого обрання на посаду президента України і добрі побажання великих успіхів і удачі в реалізації поставлених цілей», — заявив Додон.

Президент висловив переконання, що діяльність Зеленського на вищому державному посту «буде слугувати подальшому процвітанню України в ім’я і на благо її працелюбного народу».

«Висловлюю надію, що багатовікові добросусідські, дружні відносини між нашими країнами і народами, засновані на конструктивну співпрацю і взаєморозуміння, будуть і надалі успішно розвиватися та зміцнюватися. У цьому контексті сподіваюся, що незабаром у нас з’явиться можливість зустрітися і комплексно обговорити порядок денний двосторонніх відносин», — йдеться в тексті привітання.

Як повідомлялося, напередодні в Україні пройшов другий тур президентських виборів.

Згідно з остаточними результатами Національного екзит-полу, Володимир Зеленський, лідирує з результатом 73%; Петро Порошенко набрав 25,5% голосів виборців.

Чинний глава держави України Петро Порошенко привітав лідера президентської гонки з перемогою.