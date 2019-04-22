Кличко сподівається на допомогу з боку Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко привітав шоумена, керівника «Студії Квартал 95» Володимира Зеленського з перемогою на виборах глави української держави.

Він зазначив, що Володимир Зеленський зобов’язаний своїм успіхом і великій кількості киян. Отже, останні чекають від свого фаворита правильних рішень у процесі розвитку України.

«За вас віддала голоси і значна частина киян. Як мер столиці вітаю вас з обранням на найвищу посаду в державі. І від імені київської громади хотів би акцентувати увагу на тих очікуваннях, реалізація яких стосується змін у життєдіяльності столиці та забезпечення комфорту її жителів», — говорить Віталій Кличко.

Зокрема, мер української столиці акцентував увагу на необхідності посилити місцеве самоврядування.

«Києву давно потрібен закон про столицю, який дасть реальні можливості киянам впливати на управління та розвиток міста. І підтримка президента в цьому питанні відіграє важливу роль», — додав Віталій Кличко.