Біля АП триває акція подяки за проведені Порошенком реформи

Біля будівлі Адміністрації президента України в центрі Києва триває акція “Дякую, Петре!” на знак подяки за реформи, проведені президентом Петром Порошенком протягом перебування на посаді глави держави.

Як передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”, орієнтовно з 18:30 понеділка люди почали збиратися на вул. Банковій біля воріт, що ведуть до входу на площу біля Адміністрації президента.

Читайте також – Порошенко войдёт в команду Зеленского? – политолог Давидюк

Станом на 19:05 біля будівлі Адміністрації президента зібралися кілька тисяч осіб, і люди і далі прибувають.

Співробітники Адміністрації відкрили ворота, і всі бажаючі змогли підійти безпосередньо до будівлі АП.

Багато людей принесли з собою державні прапори України, плакати з написом “Дякую”, а в частини учасників акції – елементи одягу в кольорах передвиборної символіки П.Порошенка (бордовий).

Агітаційної ї політичної символіки наразі не помічено.

Люди кілька разів проспівали гімн України, на площі панує дружня атмосфера. Час від часу люди скандують “Дякую, Петре”.

Територію охороняють кілька десятків правоохоронців.

Джерело – interfax