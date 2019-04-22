Мізуліна підтримала закони про заборонах і заявила, що достаток прав — це ознака несвободи

Заступник голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Олена Мізуліна підтримала заборонні ініціативи і закони. Також вона виступила проти надмірної кількості прав росіян. Про це заявила сенатор в ході форуму безпечного інтернету.

«Кажуть, що депутати тільки все забороняють, але це абсолютно хибне уявлення. Заборона — це якраз те, де людина вільна, тому що він говорить: це можна, а все інше — як хочеш. Що таке право? Це і є найбільша несвобода, — цитує сенатора агентство „Москва“. — Я вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим менше ми вільні, тому що право, на відміну від заборони, це коли ти повинен діяти, і тільки таким чином, як написано в законі».

За її словами, законослухняним громадянам, наступним правилам, потрібно заповнювати документи, відносити їх кудись, ходити в суд. «Це ціла гама дій, в результаті — ти вільний. Щоб якийсь результат отримати, тобі потрібно дуже багато зробити. Тому не треба до цього прагнути, до регулювання лише правами. Тому чим більше прав, тим більше несвободи», — заявила парламентарій.

На думку Мизулиной, система заборон важлива для інтернет-майданчиків, щоб обмежити населення «від шкідливих і потенційно небезпечних» ресурсів.

Нагадаємо, раніше Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні закон сенатора Андрія Клишаса про суверенне Рунеті. Функції з координації забезпечення сталого, безпечного і цілісного інтернету будуть покладені на Роскомнагляд.

Противники закону вважають, що влада країни намагаються відтворити «залізна завіса» і попереджають про небезпечні наслідки нової спроби самоізоляції Росії. Закон критикують за те, що він дозволить російським владі блокувати канали до будь-якого ресурсу.