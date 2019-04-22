Лев Пономарьов назвав безглуздими і цинічними слова Мизулиной про зайвих права громадян

«Для члена парламенту Росії — це абсолютно ганебне заяву»

Виконавчий директор руху «За права людини» Лев Пономарьов у розмові з радіостанцією «Говорить Москва» назвав «ганебним» заява сенатора Олени Мизулиной про надмірну кількість прав росіян.

«Для члена парламенту Росії — це абсолютно ганебне заяву. Тому що саме парламент виробляє документи, які захищають права людини, а обмежують права правоохоронні органи та виконавча влада, баланс перебуває вже потім. Звичайно, права — це не абсолютна свобода. Скоєно ясно, що право людини обмежена правом іншої людини. Але якщо вона ось так сказала, то це, звичайно, просто безглуздість і дуже цинічне висловлювання. Те, що вона говорить, висвітлює те, що інші депутати воліють не говорити вголос. А вона ось такий наївний дитина», — прокоментував правозахисник.

Пономарьов також порівняв свободу висловлювання Мизулиной зі свободою ув’язненого у в’язниці: «У нас дійсно парламент — заборонний орган. І, мабуть, вони вважають, що найбільш вільні люди в тоталітарному режимі, тому що вони чітко знають, що їм дозволено, а що їм не дозволено, в дуже невеликому просторі вони вільні. Ну знаєте, у в’язниці людина теж вільний у своїй камері. Наш парламент: нижня і верхня палати компетентні з точки зору обслуговування ФСБ. Так, вони дуже компетентно обслуговують наші силові структури».

Раніше Мізуліна, виступаючи на форумі безпечного інтернету, підтримала заборонні ініціативи і закони. «Кажуть, що депутати тільки все забороняють, але це абсолютно хибне уявлення. Заборона — це якраз те, де людина вільна, тому що він говорить: це можна, а все інше — як хочеш. Що таке право? Це і є найбільша несвобода. Я вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим менше ми вільні, тому що право, на відміну від заборони, це коли ти повинен діяти, і тільки таким чином, як написано в законі», — заявила вона.

За її словами, законослухняним громадянам, наступним правилам, потрібно заповнювати документи, відносити їх кудись, ходити в суд. «Це ціла гама дій, в результаті — ти вільний. Щоб якийсь результат отримати, тобі потрібно дуже багато зробити. Тому не треба до цього прагнути, до регулювання лише правами. Тому чим більше прав, тим більше несвободи», — заявила парламентарій.