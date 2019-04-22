Під Нотр-Дамом бездомні активісти

Вони скандували гасла, спрямовані на Бернара Арно.

Десятки людей зібралися на акцію протесту під Собором Паризької Богоматері в понеділок, вимагаючи не забувати про бідних французів на тлі того, як донори пообіцяли мільярд доларів на відновлення будівлі і його зруйнованої пожежею даху.

Близько 50 чоловік з французької асоціації бездомних зібралися з плакатами з написами “Мільярд за 24 години” та “Мільярд для Нотр-Дама, 0 – для бездомних”. Деякі з них скандували: “Нотр-Даму потрібна дах, нам також потрібна дах!”

Вони скандували гасла, спрямовані на Бернара Арно, генерального директора групи LVMH (виробника предметів розкоші), який минулого тижня пообіцяв 200 млн євро на собор.

Паризька поліція стежила за мирною демонстрацією, але не втручалася, і протест розійшовся за кілька годин.