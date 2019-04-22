Окружний суд Києва ввів заборону на призначення членів Вищої ради правосуддя за квотою президента

Окружний адмінсуд Києва заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя (ВСП) за квотою президента. Позов стосувався скасування рішення Конкурсної комісії по відбору кандидатів для здійснення президентом призначення членів Вищої ради правосуддя і повторного проведення відповідного конкурсу.

Суд заборонив призначення Конкурсної комісії кандидатів, які рекомендуються для здійснення главою держави даного призначення.

Також рішенням суду голові Комісії Володимиру Буткевичу, або будь-якій іншій людині, що виконує його обов’язки, заборонено подавати на розгляд президента список кандидатів для відповідного призначення.

«Суд приймаючи рішення про задоволення заяви про забезпечення позову виходив з того, що невжиття таких заходів забезпечення, з урахуванням заявлених позивачем вимог, може суттєво ускладнити і зробити неможливим виконання рішення суду, ефективний захист і відновлення порушених прав та інтересів позивача за захистом яких він звернувся. Судом враховано, що прийняття зазначених заходів забезпечення позову призведе до виключно збереження існуючого положення до розгляд цієї справи по суті», — йдеться в повідомленні.

У той же час, суд відкрив справу за цим позовом, яке розглянуть у спрощеному порядку, без сторін та судового засідання.