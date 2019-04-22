Путін не дивився дебати Порошенко і Зеленського, — Пєсков

Президент РФ Володимир Путін не дивився в прямому ефірі дебати кандидатів на пост президента України — Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Наскільки я розумію, безпосередньо, коли вони (дебати) йшли, у нього не вийшло, він тоді якраз займався справами Забайкальського краю. Але запис йому була передана, а далі я вже не знаю — чи встиг він подивитися цю запис чи ні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 19 квітня на НСК «Олімпійський» відбулися дебати кандидатів у президенти України — шоумена Володимира Зеленського та чинного глави держави Петра Порошенка. На захід прийшли близько 22 тис. громадян. Порядок забезпечували 10 тис. правоохоронців. Дебати на «Суспильном» відбулися в 21:00.

У Кремлі заявляли, що запишуть дебати Зеленського і Порошенка для Путіна. Пєсков припускав, що у Путіна буде якийсь час подивитися дебати на вихідних.

Напередодні в Україні пройшов другий тур президентських виборів.