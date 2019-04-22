Сергій Фурса: Як жити далі?

Головне – підтримувати здоровий глузд і бути в опозиції до дурості і злочинної жадібності.

Все як завжди.

І так, вибори пройшли. Що ми маємо в сухому залишку? Є дві складові. Емоційна і раціональна. І раз в країні у нас перемогла емоція, а не раціо, то і тут можна почати з емоційної сторони.

Два основних почуття, які переслідували все 3 тижні між першим і другим туром – це сором і приниження.

Соромно, що ми вибрали президентом відвертого хама недоучку, з замашками гопника з підворіття. Може бути він і хороший чоловік і батько, може прекрасний друг. Це все може бути. І може бути десь у глибині душі він навіть дуже хоче змінити країну (але в яку сторону ми теж не знаємо). Але на увазі хамство. І від цього враження неможливо позбутися, як ніби ви їхали додому в маршрутці, де п’яна компанія затіяла бійку. Начебто ви дано вже вдома, начебто навіть прийняли душ, так і в бійці ви не постраждали, вона була в іншої двері, але відчуття бруду так і не змивається. І дуже сумно, що це почуття сорому тепер може йти поруч з тобою цілі 5 років. А може і довше.

Друге відчуття – приниження. Воно викликане тим, що вся країна проголосувала за абсолютну порожнечу, за віртуального персонажа, навіть не запитавши у нього нічого. Так, це було зроблено технологічно і красиво, але це не міняє суті. З таким же успіхом можна було б проголосувати за Катигорошко або Гаррі Поттера. І якщо на Заході це сюжет для утопічного серіалу, то в Україні – це реальність. Країні просто продали порожнечу, і країна з радістю це «ніщо» вибрала. Що там всередині ніхто не знає, але нікого це не цікавить. Приниження ще й від того, що все це організував чоловік, який вчинив злочин проти України і мав би за нього відповісти. Але замість цього він повернувся зі своїм віртуальним кандидатом і виграв вибори, використавши для цього гроші тих же людей, яких змушував голосувати за свого чоловіка. І тепер святкує перемогу, замість того, щоб сповна заплатити за свої злочини. І може зосередиться на переслідування людей, які намагалися навести порядок і відстоювали інтереси держави. І народ, той самий народ, буде підтримувати його в цьому. Ніби нічого не змінилося з того часу, як народ радісно збирався на площах на публічні страти і вимагав спалити Відьму після епідемії. Ну не щеплення ж робити, справді…

Емоція перемогла. Емоція ненависті. І тому таке більше уваги до емоційній стороні.

Народ захотів «плюнути в обличчя Порошенко», народ плюнув. І начебто є привід для радості, адже це має стати уроком для майбутніх політиків. Не брехати. Здавалося б, позитивна новина в тому, що мудрий український народ не пробачив президенту корупцію. Добре вірити в таке. Але є сумніви, що народ не пробачив корупцію. І ненависть до Порошенко заснована саме на цьому. На відсутність справедливості в країні. Тому що є резонне побоювання, що навіть борись Порошенка з корупцією, а не потворствуй він їй, голосування було таке ж. Люди все одно проголосували з бажанням «плюнути в обличчя Порошенко» з-за падіння гривні, зростання тарифів і т д. Тих речей, яких уникнути було неможливо. Тих речей, які визначали рух країни у правильному напрямку, але які поносились з телевізора всю п’ятирічку. Народ не пробачив правильні реформи (як ніде і ніколи не прощав, до речі), які потрібно було зробити. І урок, який може винести український політикум – краще нічого не робити. І тоді буде легше зберегти владу. Треба дружити з олігархами, щоб їх телеканали говорили про тебе добре. І все. І так урок не піде на користь.

Емоції накоїли лиха. І тепер з ними нам треба жити. І не повзти на кладовище, а намагатися продовжувати рух у потрібному напрямку. Всупереч. А значить треба фокусуватися на раціональному. А раціональна сторона говорить про таке: ми не знаємо, що буде чи не буде робити президент Зеленський. Але ми бачимо ризики. Ризики реваншу. Причому не тільки проросійського (кількість упирів, які вже привітали його з перемогою, зашкалює), але і реваншу міцних господарників і олігархів проти МВФ і реформ. І це ключові ризики на сьогодні. Не тільки, тому що це погано як факт, але й тому, що можуть підірвати нашу співпрацю з МВФ, зруйнувавши економічну стабільність. І з цими ризиками доведеться боротися. Тому що ціна їх реалізації дуже висока. І, здається, що велика частина країни просто їх не бачить.

Що може стати проросійським реваншем? Не тільки повернення емігрантів, які сидять зараз в Москві. Але і прийняття останньої пропозиції Путіна, озвученого Медведчуком. Нового варіанту капітуляції. Приправленого економічними плюшками. Фішка якого – забути про Крим і дати Росії вийти з-під санкцій. Власне, план Путіна ще 2014 року, адже йому завжди був потрібен Крим і ніколи – Донбас. Прийме новий президент таку привабливу пропозицію – ми не знаємо. Це ризик.

Які ключові ризики в економіці

— Приватбанк

— Реванш реформи банківської системи

— Відкат медичної реформи

— Ініціативи, які можуть зруйнувати співпрацю з МВФ.

Завдання активної частини суспільства стежити, щоб незалежні інститути, створені за останні пару років, залишилися незалежними. І це потрібно не тільки для умовної справедливості, але і для того, щоб зберегти курс гривні стабільним. Останнє може бути важливіше для більшої частини людей. Серед ініціатив, які можуть зруйнувати співпрацю з МВФ – податкова амністія і податок на виведений капітал. Небезпека тут ще і в тому, що ці новації можуть бути як бажані для Зеленського, так і для депутатів, ніхто з яких не любить платити податки, але має купу кеша, якого не можна віднести в банки. А значить можуть здатися команді Зеленського тими самими швидкими перемогами, які можна продати товариству. Але коштувати вони будуть дуже дорого. Цьому самому суспільству. І звичайно ж кейс Приватбанку. Поки всі рішення судів, прийняті на користь Коломойського, не будуть вступати в законну силу. Але від того, які рішення будуть в апеляції і буде політична воля перешкодити цьому (про політичну волю для судової реформи поки краще мовчати), залежить та сама макроекономічна стабільність на роки вперед. І так, без політичної волі в українських судах Коломойський отримає рівно ті рішення, які йому потрібні. Завжди отримував.

Може зараз, крім ризиків бути хороший моментум для позитивних змін?

Теоретично так. Ключові позитивні речі, які, теоретично можуть бути проголосовані в парламенті зараз, це Служба Фінансових Розслідувань і новий виборчий кодекс з пропорційними списками. Теоретично, всі депутати повинні хотіти знизити тиску силовиків на бізнес. А значить може бути консенсус. У той же час, Зеленському може знадобиться лояльність силовиків якщо він хоче показати «посадки», як самий простий відповідь на запит на справедливість. А «посадки» можуть забезпечити тільки лояльні силовики, позбавляти яких «кормової бази» може бути поганою ідеєю. Таким чином, може бути знівельовано моментум для позитивних змін на користь «ефекту кари на площах», який має мало спільного із справжньою боротьбою з корупцією, але дуже подобається «простим людям».

Позитивні зміни у будь-якому випадку треба буде підтримувати. Якщо у команди президента з’явиться бажання їх втілювати. Це теж важливо. При будь-якому відношенні до особи президента.

Що змушує думати про ризики? Насамперед наявність «дяді». Що дозволяє залишати ймовірність продовження руху вперед? Наявність Дядька Сема. І ось протистояння «дядька» і Дядька Сема і буде ключовим у найближчі роки. І хто переможе, той і визначить напрямок, в якому нам доведеться воювати. І визначить напрямку руху країни. Буде це рух вперед, земельна реформа, створення служби фінансових розслідувань, дерегуляція. Або це будуть спроби відіграти назад історію з Приватом, зруйнувати реформу банківського сектора, медичну реформу, систему Прозорро.

Невизначеність – ось найкраще визначення поточної ситуації.

Сергій Фурса