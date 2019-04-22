У Херсонській області затримали банду квартирних злодіїв

Працівники Управління спеціальних розслідувань Головного управління поліції в Херсонській області спільно зі слідчими Новокаховського відділу поліції затримали учасників етнічної міжрегіональної злочинної групи, які підозрюються у скоєнні квартирних крадіжок у різних областях України.

За словами начальника Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Херсонській області Дениса Карімова, жертвами злочинів ставали виключно підприємці. До складу групи входили четверо чоловіків у віці від 36 до 57 років, які проживають в різних областях України. 36-річний раніше судимий організатор чітко планував роботу групи, за потенційними жертвами встановлювали нагляд і вивчали їх розпорядок дня, щоб вибрати зручний час для вчинення крадіжки. Дверні замки зламував безпосередньо організатор, він же і викрадав з дому гроші з сейфів і дорогу техніку, в цей час один спільник чергував у під’їзді, двоє інших чекали в автомобілі BMW.

Останньою жертвою злочинців став підприємець з міста Нова Каховка, з квартири якого злодії вкрали більше ста тисяч гривень, чотири тисячі доларів США, ювелірні вироби і дорогу техніку.

Злочинців затримали завдяки чітко спланованій співробітниками Управління розробці стратегічної операції за участю бійців роти поліції особливого призначення. Учасники групи спеціально розділилися і намагалися втекти в Миколаївську область, але поліцейські передбачили це і затримали.

Одного з співучасників затримали на міжміському автовокзалі, коли він сів у рейсовий автобус сполученням Херсон-Миколаїв. Ще одного учасника поліцейські затримали на ділянці дороги, що з’єднує Херсон з Миколаєвом. Чоловік пересувався на автомобілі BMW і під час проведення обшуку в салоні автомобіля поліцейські вилучили гроші потерпілого та інші викрадені речі.

Організатора з спільником поліцейські затримали на залізничному переїзді Херсона в таксі.

У поліції зазначили, що при затриманні у підозрюваних вилучено кілька комплектів відмичок для злому різних видів дверних замків, мобільні телефони, банківські картки, безліч ключів, рукавички та інші докази їх злочинної діяльності. Зараз вони перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Херсонської та інших областей.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ( “Крадіжка”) Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Організатор і один з учасників заарештовано з правом внесення застави в сумі 150 тисяч гривень, зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі. Двоє інших затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.