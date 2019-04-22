В Алжирі групу мільярдерів заарештували за корупцію

Вони підтримують тісні зв’язки з пішли у відставку президентом.



В Алжирі в рамках антикорупційного розслідування арештовані п’ять мільярдерів. Про це державне телебачення північноафриканської країни, повідомляє в понеділок, 22 квітня.

За його інформацією, деякі із заарештованих підтримують тісні зв’язки з пішли у відставку президентом Абдельазизом Бутефліка.

Кількома днями раніше колишній прем’єр-міністр Ахмед Уях’я і діючий міністр фінансів Мухаммед Лукаль були викликані в суд у справі про передбачуване нецільовому використанні бюджетних коштів.

В Алжирі кілька тижнів тривають найбільші з часів “арабської весни” 2011 року протести. Спочатку їх учасники виступали проти передбачуваного п’ятого президентського терміну 82-річного Абдельазіза Бутефліки. У ході протестів постраждали сотні людей.

11 березня глава держави відмовився висувати свою кандидатуру на пост президента, а також оголосив про перенесення на більш пізній термін президентських виборів, спочатку намічених на 18 квітня. Після заяви Бутефліки число учасників протестних акцій помітно збільшилася.

2 квітня Бутефліка повідомив Конституційній раді країни, що негайно складає з себе повноваження президента. 9 квітня парламент Алжиру призначила тимчасовим главою держави 77-річного Абделькадера Бенсалеха, який понад 16 років обіймав посаду голови Ради нації (верхньої палати парламенту). Бенсалех заявив про проведення президентських виборів 4 липня, пообіцявши, що вони будуть “прозорими”.

Абдельазіз Бутефліка був президентом Алжиру з 1999 року. Після інсульту в 2013 році Бутефліка прикутий до інвалідного візка, з тих пір він рідко з’являється на публіці і не виступає з промовами.