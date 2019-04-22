Власник ASOS втратив трьох дітей страшний теракт на Шрі-Ланці

Найбільший акціонер компанії Asos, датська мільярдер Андерс Холх Повлсен втратив трьох із чотирьох дітей в результаті терактів на Шрі-Ланці.

Як пише видання, Повлсен з дружиною і дітьми приїхали на острів на великодні свята. Подробиць про те, хто з дітей найбагатшої людини Данії загинув, немає.

Відзначається, що за кілька днів до трагедії донька мільярдера Альма опублікувала в соцмережах фотографію двох сестер, Астрід і Агнес, і брата Альфреда біля басейну. «Три ведмедя», — підписала фотографію Альма.