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Власник ASOS втратив трьох дітей страшний теракт на Шрі-Ланці

22.04.2019

Найбільший акціонер компанії Asos, датська мільярдер Андерс Холх Повлсен втратив трьох із чотирьох дітей в результаті терактів на Шрі-Ланці.

Як пише видання, Повлсен з дружиною і дітьми приїхали на острів на великодні свята. Подробиць про те, хто з дітей найбагатшої людини Данії загинув, немає.

Відзначається, що за кілька днів до трагедії донька мільярдера Альма опублікувала в соцмережах фотографію двох сестер, Астрід і Агнес, і брата Альфреда біля басейну. «Три ведмедя», — підписала фотографію Альма.

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