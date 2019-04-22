У Києві подорожчають вода і тепло: озвучені нові тарифи

У Києві тарифи на опалення і гарячу воду можуть бути підвищені вже з 1 травня 2019 року.

Згідно з підрахунками комунального підприємства, платіжки можуть вирости на 19% або 183,1 грн/Гкал – до 1 147,2 грн/Гкал.

У той же час тариф на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води збільшиться на 18,5% або на 182,02 грн/Гкал – до 1 167,04 грн/Гкал.

Тариф для установ, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, збільшиться на 18,7%, або 183,93 грн/Гкал до – 1 168,6 грн/Гкал, а для потреб інших споживачів збільшиться на 18,8%, або 184,94 грн/Гкал – до 1 169,06 грн/Гкал.