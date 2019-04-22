В Україні почали тотально закривати страхові компанії

З 250 страхових компаній в Україні, понад 100 показують мінімальні обороти, а деякі й зовсім не мають жодного клієнта.

Документ запрацював в серпні і вже є перші результати. Які ще вимоги збирається висунути страховикам регулятор, UBR.ua розповів член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

Як ринок відреагував на нові вимоги до якості капіталу?

Страхові компанії почали збільшувати свою капіталізацію і розміщувати свої активи в більш якісних інструментах. Раніше багато токсичних активів було у вигляді акцій або псевдокорпоративных облігацій. Зараз їх частка істотно знижується. Роздуті баланси списали.

4 роки тому токсичні активи у вигляді акцій становили 18 млрд. грн., зараз на покриття резервів ми приймаємо близько 100 млн. грн. Це справжня ціна таких активів. Все інше – це красиві папірці, які показували клієнту. Значна частина активів була на депозитах у банках з сумнівною репутацією. Наприклад, у 2015 році деякі фінустанови мали депозитів від страховиків на 70% своїх пасивів. Зараз такі банки залишили за бортом.

Якісні активи в загальній структурі сьогодні становлять уже близько 68,5%. За результатами 9 місяців минулого року цей показник становив 63%. Йде зростання. Будемо продовжувати посилювати вимоги в цій частині. На сьогодні ринок в основному розмістив свої активи в банківські депозити, ОВДП, нерухомість, права вимоги до перестрахувальників, інвестують в економіку України.

Яким умовам потрібно відповідати компаніям, щоб залишитися на ринку?

Страховикам необхідно забезпечити покриття регулятивного капіталу якісним активами, повинна бути подушка безпеки. Зараз це мінімум 30% регулятивного капіталу, 30 червня стане 60%, в наступному році буде все 100%. Вже сьогодні ряд компаній не змогли впоратися з цією вимогою. Їм дали термін на усунення порушень. У ряді компаній проходять акціонерні збори з питання докапіталізації.

Деякі не прислухалися і швидше за все в цьому році за ним буде рішення про анулювання ліцензії. Але, відверто кажучи, ми думали, що проблемних компаній буде більше. Є приблизно 20-30 компаній, які порушили вимогу по 30%. На червень цей показник може трохи збільшитися. Але ми сподіваємося, що в квітні-травні компанії докапитализируются і розроблять бізнес-стратегії.

Хто ще стоїть у черзі на вихід з ринку?

Сьогодні у нас 250 страхових компаній. У 102 з них обсяги надходжень платежів менше 10 млн. грн. у рік. Деяким з цих страхових за 10-15 років, але вони не працюють. Вся ця сотня компаній отримали разом за рік 280 млн. грн. Близько 40 з них зовсім з нульовими показниками. Якщо вони нікому не продадуться, для них рішення про вихід з ринку – найкращий варіант. Споживач шукає більш надійні, капіталізовані компанії. Страхова, у якої на розрахунковому рахунку всього кілька мільйонів, не може взяти на себе утримання навіть одного автомобіля. Їй складно конкурувати навіть з «середнячками», складно знайти партнера по перестрахуванню за кордоном, у неї немає історії. Навіть на внутрішньому ринку небагато компаній, які готові брати на себе ризики в перестрахування. Винагороди агентам зросли за рік на 25%, складно залучити для роботи топ-менеджерів. Щоб розвиватися в онлайні– теж потрібні гроші.

З якими ще нормативами у страховиків можуть виникнути проблеми?

Зараз встановлено нові вимоги до аудиту, який досить дорогий. Власники повинні розуміти, щоб працювати на ринку, треба вкладати гроші, наймати людей, топ-менеджмент, шукати нових клієнтів, бухгалтерів, яких має бути щонайменше два. Звичайно, можна нічого не робити, але у такому разі бізнес для них стане просто тягарем. Ми не збираємося «закривати» компанії лише за те, що у неї «нуль» на балансі.

Але зрозуміло, що споживачеві такий страховик не цікавий. Тому вже з’являються власники, які продають бізнес, шукають інвесторів. До того ж, завжди існує ризик, що така «нульова» компанія візьме участь в гостендере, виграє, і потім не відомо, чи зможе вона виконати свої зобов’язання. Посилення вимог до якості активів якраз і повинен нагадати акціонерам, що у них є компанії і змусити подумати, чи варто за них триматися.

Цікаві наші компанії закордонним інвесторам?

Були випадки приходу нових інвесторів з ЄС. Є зацікавленість в Україні. Поки це не гранди світового ринку, які заходили в 2005-2006 роках, але процес йде. Наш ринок недооцінений інвестором, але потенціал є. Ринок росте, як роздрібного страхування, так і корпоративного. Наприклад, литовські інвестори зацікавилися. Також в рамках однієї страхової групи будуть трансформації. Думаю, що в цьому і наступному році можна розраховувати на прихід на наш ринок середніх інвесторів східної Європи. Потрібно розуміти, що зараз є політичні ризики, тому поки вони прицінюються.

Скільки компаній вже закрили за останній час?

В минулому році було виведено з ринку 17 компаній, а вже у першому кварталі цього — 19. Переважно вони всі були неплатоспроможні, які фактично припинили свою діяльність. Є й випадки, коли власники самі подавали заяви на анулювання ліцензії. Це пов’язано зі зміною стратегії у акціонерів, вони йдуть у більш прибуткові для них бізнеси. Є й ті, хто розуміють, що не зможуть виконувати ті вимоги, які ми будемо продовжувати посилювати.

Що робити клієнтам таких проблемних компаній?

Якщо говорити про автострахування, то якщо компанії стане неплатоспроможною, то є домовленості з Моторним бюро, що вона ще до процедури банкрутства того чи іншого страховика виплачує компенсації потерпілим. Що стосується інших видів страхування, то є ризики не отримати гроші при настанні страхового випадку. Тому і варто цікавитися, з якими компаніями працювати, які в них показники. Для згаданих 102 компаній цей рік буде випробувальним.

Охоче страховики платять своїм клієнтам? Багато людей скаржиться?

Платежів від населення зібрали понад 18 млрд. грн. в минулому році, що на 18% більше, ніж у 2017-м. тобто люди активно користуються послугами страховиків. Зростають і виплати – майже 13 млрд. грн. за минулий рік, що на 22% більше 2017-го. Так, частина виплат була пов’язана з скаргами і відповідною реакцією на них Нацкомфінпослуг. У нас традиційно знаходяться компанії, які несвоєчасно розраховуються з клієнтами або відмовляють у виплатах. Майже 100 млн. грн. було виплачено клієнтам заходів впливу.

Які вимоги до роботи на ринку ще посилять?

В цьому році заплановані зміни за перестраховикам. Цей блок буде комплексно реформована. Також днями внесли зміни в порядок реєстрації договорів перестрахування. Будемо посилювати вимоги до якості перестрахування з точки зору розміщення в цю категорію активів. Також потрібно щоб Україна експортувала послуги. Європейські країни заробляють на експорті послуг. Тобто, їм передають ризики, і оплачують це валютою.

Чому ми, з огляду на новий закон про валюту, який лібералізував можливості за валютними операціями, які не здатні приймати ризики від наших сусідів-партнерів? І передавати, і приймати. Тоді до нас зможе надходити валюта. Це допоможе країні створювати валютні запаси. Потрібно щоб наше законодавство в частині перестрахування відповідало європейській практиці. У перспективі це допоможе Україні заробити мільйони євро.

Будемо також реагувати на зміни Brexit з питань страховиків-нерезидентів. Оскільки є ризик, що Великобританія вийде з ЄС, а дуже багато обсягів перестрахування у нас саме цьому ринку, може трапитися так, що наші страховики не зможуть з ними працювати. Вже зараз їх компанії починають реєструвати свої дочки в Європі. Але є вимоги Кабміну, що працювати можна тільки з тими, у кого досвід роботи три роки і вище. За фактом ці юридично молоді компанії, які є дочірніми структурами грандів, не зможуть працювати з українським ринком. З-за низьких рейтингів нам складно знайти міжнародних партнерів з перестрахування, віддати комусь ризики. Тому потрібно врегулювати це питання, щоб через Brexit Україна не втратила країни, з якими вона співпрацює.

Зміни чекають і ринок страхування життя. Відповідні зміни розроблені нами під закон про валюту. У свій час ми ініціювали зміни, щоб страхові могли працювати з валютою, брати платежі і виплачувати не в гривні. Сьогодні НБУ розробив ліцензійні умови, а ми вносимо зміни в частині умов договору зі страхування життя, які створять нормативну базу для таких послуг. В цьому році, ті громадяни, хто тримає під матрацом гроші, зможуть сміливо вкладати їх у лайфові компанії.

Раніше планувалося розповсюдити систему гарантування банківських вкладів та на страхування життя. Чи варто чекати гарантій з цього виду страхування у разі банкрутства компанії?

Ми розуміємо, що ринок страхування життя є стратегічним. У грудні ми розробили законопроект про гарантування. Думаю, його прийняття зробить цей вид страховки більш цікавим для споживачів. Сподіваюся, що парламентарі незабаром розглянуть всю лінійку наших ініціатив: про автоцивілку, про фонд гарантування на ринку страхування життя та кредитних спілок, підготували нову редакцію закону про фінансовий лізинг, про ломбарди, про недержавні пенсійні фонди.