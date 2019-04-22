«Це повне фіаско всієї нашої судової системи»: Гонтарєва про визнання націоналізації «Приватбанку» незаконною

Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва вважає рішення судів на користь Ігоря Коломойського з «Приватбанку» фіаско судової системи країни.

«Ви ж розумієте, що це повне фіаско всієї нашої правоохоронної судової системи. Це може закреслити всі ті досягнення, які ми зробили за останні 5 років в країні. Це повне свавілля рішення судів. Оскаржити персональну гарантію, виписану в деталях, де кожна літера була перевірена за законом перед тим, як у Коломойського брати персональну гарантію…», — сказала Валерія Гонтарєва.

При цьому вона нагадала, що за пов’язаним особам був прийнятий в 2015 році закон, в якому визначено точні критерії пов’язаних осіб.

«А з приводу націоналізації, банк з дірою в 5,5 млрд доларів – це просто нонсенс, про яке неможливо говорити», — підсумувала екс-глава НБУ.