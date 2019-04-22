Укргазвидобування: А і Б нагрілись на трубі

Початок розмов про патріотизм означає лише те, що хтось щось поцупив. Це давнішня прикмета. Так само, часто починають горлати про поразку в тендері, коли можливість красти незворотньо зникає.

“Укргазвидобування”. Стратегічне підприємство України, надія і гарант незалежності і перемоги. Акціонерне товариство щорічно видобуває мільярди кубів нафти і природного газу, тоні газового конденсату; виробляє пропан-бутан і світлі нафтопродукти, здійснює розвідку родовищ і транспортування нафти і газу, що займається реалізацією продукції через власну мережу АЗС тощо. Географія роботи — майже вся Україна.

Не дивно, що інфраструктура товариства потребує шалених витрат на охорону. Йдеться про щорічні сотні мільйонів гривень. Так, наприкінці минулого року відбувся тендер, на якому п’ять охоронних фірм виборювали охоронний бюджет “Укргазвидобування” розміром майже 290 млн. грн.

За підсумками торгів одна компанія — харківська “Бастіон-Сервіс” — потрапила до Реєстру недобросовісних учасників закупівлі. Харків’яні намагалися посперечатися з організаторами тендеру у суді і навіть виграли суд першої інстанції. Проте апеляція в лютому ц.р. встановила, що місцевий суд багато чого не врахував, і “Бастіон-Сервіс” остаточно лишився ласого шматка охоронного пирога (справа № 910/17522/18).

Після суднового провалу “Бастіон-Сервісу” на численних Інтернет-ресурсах з’єднання явилися явно писані “під копірку” статті про “нечистоплотність” керівників “Укргазвидобування”. Ніби охорона стратегічних об’єктів з порушеннями закону доручається наближеним колишнім силовикам. Авторами непристойно схожих статей навперемінки зазначались “Микола Ткачук” та “Олег Бойко”. Деякі серйозні, на першій погляд, видання автора геть не згадували. Заради інтересу Security UA звернувся до редакції одного з сайтів з запитанням — хто такий “Микола Ткачук”? Відповідь прогнозовано не надійшла.

У публікаціях, що вказані вище, журналістів Security UA скаламутила агресивна брехливість авторів (або автора). Ніби компанії-переможці порушили вимоги щодо кількості охоронників. Дивимось на умови закупівлі. Вони містять лише кількість постів на об’єктах Замовника, а щодо чисельності персоналу охорони — жодних вимог.

Чинні державні розрахунки норм тривалості робочого часу зафіксували число 1993. Тобто, з врахуванням усіх вимог законів про працю людина має працювати в рік не більш, ніж 1993 години. Кількість годин цілодобового посту в рік становить 365 х 24=8760. Відповідно, чисельність охоронників на один цілодобовий пост 8760/1993=4,4. Щодо лоту №2, відносно якого у “літератора” виникли претензії, виставляється 71 пост. 71 х 4,4= 312,4. Це означає, що для роботи потрібно трохи більше трьохсот співробітників. Наявність даної кількості охоронників у фірми-переможця ніким не заперечується.

За версією утаємниченого автора, головним “паскудником” нафто-газового гіганту є Олександр Сінгаєвський, директор з питань безпеки. Журналісти Security UA не полінувались і вирушили на вулицю Кудрявську, де розташований офіс акціонерного товариства.

Олександр Миколайович виявися небагатослівною, конкретну і щирою людиною. Від нього журналісти дізнались, що “Бастіон-Сервіс” тимчасово опинився “поза грою”, оскільки не забезпечив пропозиції процедури закупівлі у формі електронної банківської гарантії. А саме: на документах харківської фірми була відсутня кваліфікована електронна позначка часу. Без такої позначки неможливо довести факт існування документа на певний момент часу. Якби пан Сінгаєвський “не помітив” цього порушення, йому б самому довелося відповідати перед Законом.

Директор з питань безпеки емоційно обурився відвертою брехнею “замовних писак” про нібито відсутність у переможців допуску до державної таємниці. Олександр Миколайович продемонстрував копії документів на бланках СБУ, що свідчили про провадження обраними фірмами діяльності, пов’язаною з таємніцею. “Невже хтось справді вважає, що під час війни державна структура знехтує такими принциповими речами?!” — здивувався досвідчений службовець.

Security UA не має наміру ідеалізувати ані керівництво державного монополіста, ані переможців тендеру. Скоріш за все, компанії мають порушення, які є характерними для усього охоронного ринку. Це може стосуватись офіційного оформлення охоронників, виплат “у конвертах”, зберігання зброї тощо. Проте хотілось би зазначити інше.

Фрази об’єкти “Укргазвидобування” давно і міцно обступили крадії і мародери. Навколо “труби” годуються найрізноманітніші люди і структури. Навряд чи у ЗМІ потрапляє один відсоток випадків розкрадання нафти і конденсату. При цьому крадіжки аж ніяк (!!) не можуть відбуватись без спільної участі персоналу товариства на місцях і охоронних структур. Інсайдери згадують випадок, коли рукав “врізки” від труби виходив прямо у вартове приміщення. Тому варто більш уважно придивитися до компанії “Бастіон-Сервіс”, яка разом зі своїм “постійним клієнтом” (див. скрін-шот) в особі київської фірми “Альфа-Щит” більше десяти років “сидить на трубі”.

Щодо “Укргазвидобування” важливо прослідкувати, чи не охороняють зараз співробітники “Бастіон-Сервіс” конденсато – і газопроводи, станції катодного захисту тощо, які офіційно взяла під охорону “Альфа-Щит”. І, нарешті, варто пошукати можливий кримінальний зв’язок між компанією “Альфа-Щит”, “врізками” в трубу і міліцейсько-поліцейською комерційною охороною. Принаймні, певний зв’язок між “Альфа-Щит” і арештованим, але виправданим начальником Поліції охорони генералом Будником вже простежується.

Вісь до яких сумних висновків і припущень приводити аналіз медіа-активності структур, ображених на рішення тендерного комітету державного стратегічного підприємства. Спитаєте — а що ж робити? Відповідь ви знаєте: боротися!