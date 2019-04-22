Горили позують для селфи

Рейджеры, які охороняють тварин національного парку від браконьєрів, активно ведуть сторінки в соцмережах. Там вони часто постять фотографії тварин або розповіді про свою роботу.

Тварини там настільки звикли до людей, що без проблем йдуть на контакт. Завдяки цьому фотографію виходять дуже колоритними.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США мавпа програла суд про захист авторських прав.

За матеріалами «Новий час»

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