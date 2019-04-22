Перші 100 днів президентства: розкриті плани Зеленського

Володимир Зеленський, який лідирує у другому турі президентських виборів в Україні, у перші 100 днів на посаді сконцентрується на кількох законодавчих змінах.

«Друге – рівняння всіх перед законом. В українських реаліях ми не можемо йти половинчастым шляхом. Повинна бути знята недоторканність зі всіх: з депутатів, суддів і президента», – заявив Разумков.

Також політконсультант відзначив важливість закону про імпічмент і про відкликання народного депутата. За словами Разумкова, деякі необхідні для законодавчих змін документи вже готові.

«Це буде дуже непростий процес, тому що Рада дуже погано голосує за те, що може вплинути на їхні можливості», – підвів підсумок Дмитро Разумков.