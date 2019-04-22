Адвокат, який подавав позов про зняття з реєстрації Зеленського, привітав його з перемогою

Адвокат Андрій Хилько, який 19 квітня подав позов про підкуп виборців Володимиром Зеленським, а 20 квітня просив суд зняти кандидата з балотування, привітав його з перемогою.

«Ну що ж, вітаю нашу сім’ю, рідних, близьких і особливо дружину…

… Рідні, друзі, знайомі всім складом голосували і переживали за Володимира, особливо пізно ввечері 20 квітня (20 квітня відбулося судове слухання виробництва проти Зеленського – ред.)», – йдеться в замітці.

Хилько зазначив, що він сам голосував за Петра Порошенка, і не соромиться свого вибору так само, як не соромиться вибору своїх родичів.