У Болівії автобус впав в ущелину: 25 жертв

Автобус впав в ущелину завглибшки близько 300 метрів.



На заході Болівії в результаті зіткнення з автомобілем на трасі автобус впав в ущелину.

В результаті автокатастрофи загинули 25 людей, ще 24 отримали травми. Деякі з постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, тому кількість жертв може зрости.

За словами глави Міністерства внутрішніх справ країни Карлоса Ромеро, автобус намагався обігнати бензовоз, але при обгоні зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті автобус впав в ущелину завглибшки близько 300 метрів.

Дорожньо-транспортна пригода сталося в 80 км на північ від міста Ла-Пас.