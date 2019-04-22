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У Болівії автобус впав в ущелину: 25 жертв

22.04.2019

В Боливии автобус упал в ущелье: 25 жертвАвтобус впав в ущелину завглибшки близько 300 метрів.

На заході Болівії в результаті зіткнення з автомобілем на трасі автобус впав в ущелину.

В результаті автокатастрофи загинули 25 людей, ще 24 отримали травми. Деякі з постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, тому кількість жертв може зрости.

За словами глави Міністерства внутрішніх справ країни Карлоса Ромеро, автобус намагався обігнати бензовоз, але при обгоні зіткнувся з іншим автомобілем. В результаті автобус впав в ущелину завглибшки близько 300 метрів.

Дорожньо-транспортна пригода сталося в 80 км на північ від міста Ла-Пас.

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