Через рік, то через рік: Порошенко пообіцяв повернутися на Банкову

Президент України Петро Порошенко вийшов до людей, які прийшли з акцією під АП, і пообіцяв повернутися на Банкову через рік.

«Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги. Вже в найближчому майбутньому спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів. І разом ми врятуємо і захистимо», — зазначив Порошенко.

Після цього прихильники Порошенко почали скандувати: «Через рік». Президент відповів: «Добре, друзі. Через рік, то через рік».

Порошенко додав, що йде перемагати на парламентських виборах.

«Єдине, чого я не можу допустити — це відчай. Єдине, чого ми не можемо допустити — це відчаю. Єдине, чого ми не можемо допустити — невіри у власні сили і віри в Україну. Я оптиміст, тому що не можна бути налаштованим на перемогу і не вірити в перемогу. І наша сьогоднішня зустріч є найкращою демонстрацією, що ми не розгублені. Ми знаємо, що нам робити. Ми знаємо, що ми єдині. Ми знаємо, що наші головні перемоги попереду, тому що нам з вами треба захищати Україну. І якщо ми її не захистимо, її ніхто не захистить. Нас мільйони, і нас буде ще більше. Ми не будемо більше допускати помилок. Ми будемо рішучі й об’єднані. Ми зупинимо російську агресію, ми звільнимо українську землю, ми збільшимо добробут українських громадян і подолаємо бідність. Ми, головне, забезпечимо вступ України в НАТО і в ЄС», — заявив Порошенко.

Зазначимо, що до Петра Порошенка під Адміністрацію президента прийшли сотні людей на акцію «Спасибі, Петро», щоб подякувати за 5 років каденції. Він вийшов до народу, а тепер вітає всіх з балкона разом дружиною Мариною.