Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівської області. Інфографіка

Центральна виборча комісія продовжує підрахунок результатів другого туру президентських виборів. Оброблено вже більше 98,5% бюлетенів. Володимир Зеленський отримав підтримку 73,17% виборців, а чинний президент Петро Порошенко набрав 24,5% голосів. Недійсними були визнані більше 2% протоколів.

За попередніми підрахунками, Зеленський обігнав свого конкурента у всіх областях країни. Порошенко зміг перемогти лише у Львівській області, де за нього свій голос віддали більш 62,83% виборців. Щодо близький до перемоги Порошенко був і в Тернопільській області, де чинний президент отримав 46,46% голосів.

Найкращий результат Зеленський показує в Луганській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій і Запорізькій областях, де він набрав понад 86% голосів. Топ-5 областей Порошенко — Львівська, Тернопільська, Ивоно-Франківська, Вінницька і Волинська області, а також місто Київ

Максимальна підтримка у Володимира Зеленського на 143 територіальному виборчому окрузі (р. Ізмаїл, Ізмаїльський, Ренійський райони, частина Болградського району) — 90,85% і 37 окрузі ( кілька районів р. Кривий Ріг) — 90,79%

Максимальна підтримка у Порошенка на 118 територіальному виборчому окрузі (р. Львів, Шевченківський район) — 74,01% і 115 окрузі (р. Львів, Сихівський район) — 69,56

Найменше за Порошенка проголосували на 143 територіальному виборчому окрузі (р. Ізмаїл, Ізмаїльський, Ренійський райони, частина Болградського району) — 6,9%