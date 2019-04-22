Рада має намір узгодити з Зеленським дату інавгурації, — Парубій

Верховна Рада має намір узгодити з кандидатом у Президенти Володимиром Зеленським дату інавгурації.

Про це голова Ради Андрій Парубій повідомив, відповідаючи на питання журналістів.

«Верховна Рада на своїх пленарних засіданнях буде визначати, погоджуючи і консультуючись з новообраним Президентом, яка буде дата інавгурації. Все буде в рамках чинного закону», — сказав він.

Спікер зазначив, що Рада прийме постанову про дату інавгурації після підрахунку голосів та оприлюднення результатів виборів.

Спікер нагадав, що Центральній виборчій комісії дається 10 днів на оголошення результатів виборів, які мають бути оприлюднені у «Голосі України», після чого відведено 30 днів на проведення інавгурації.

«Все буде в рамках чинного закону. Я не приймаю позицію, коли хтось і якось хоче коригувати закон під політичну кон’юнктуру», — підкреслив А. Парубій.