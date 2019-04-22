Журналіст розповів, як Порошенко під кулями і загрозою смерті шанував пам’ять померлого українця

На своїй сторінці у Facebook журналіст Reuters Сергій Каразий розповів історію про Петра Порошенка, яка з ним трапилася в 2005 році.

Так, Порошенко, будучи секретарем РНБО, відвідав в Іраку місце загибелі українського оператора Тараса Процюка, не побоявшись небезпечної обстановки в столиці країни Багдаді.

«Тоді в Багдаді було дуже погано. Підриви авто на фугасах і атаки на кортежі, які пересувалися по місту, були досить частими. В основному все керівництво Іраку і коаліційних сил перебували в одному укріпленому кварталі під охороною американських військових, т. зв. «зеленій зоні». Готель «Палестина», де в квітні 2003 загинув Тарас, перебував за межами «зеленої зони», і туди треба було їхати не дуже безпечними вулицями Багдада», – розповів журналіст.

У той же час, як зазначив журналіст, в бесіді з ним Порошенко навіть не заїкнувся про те, що була якась небезпека для його життя. Про це Казарий дізнався пізніше від людей, які тоді були разом з Петром Олексійовичем.

«По дорозі Порошенко попросив заїхати кудись купити квіти, щоб покласти на балконі готелю, де загинув український журналіст. Поїхати шукати квіти. У Багдаді. Коли переїзд з точки «А» в точку «Б» сам по собі є досить ризикованою операцією», – продовжив він.

«Є речі, вчинки, які викликають повагу. Для мене це один з них», – прокоментував Каразий. Журналіст також повідомив, що Порошенко також відвідував батьків загиблого українця, давши їм пристойну суму грошей. «Своїх. Не бюджетних. Без камер і піару. При цьому були присутні двоє людей, які приїхали з ним і троє близьких друзів Тараса, з-за яких була організована зустріч», – зазначив Каразий.